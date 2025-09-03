晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》「他花15秒才到一壘...」弗里蘭指德弗斯開轟慶祝動作不尊重

2025/09/03 15:06

洛磯先發左投弗里蘭（中）。（美聯社）洛磯先發左投弗里蘭（中）。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕洛磯32歲先發左投弗里蘭（Kyle Freeland）今天首局被巨人強打德弗斯（Rafael Devers）敲兩分砲後，他不滿德弗斯開轟後的慶祝動作，雙方互嗆、兩隊清板凳引發衝突，有3人被趕出場，包含擔任先發投手的弗里蘭。洛磯最後以4比7輸給巨人。根據《丹佛郵報》報導，弗里蘭賽後直言，德弗斯的開轟慶祝動作很不尊重。

弗里蘭首局先被敲安，接著遭德弗斯轟出右外野兩分砲，德弗斯先是看著球飛出大牆，接著帥氣甩棒後才開始跑壘。弗里蘭不滿德弗斯的慶祝動作，雙方互嗆、兩隊立即清板凳爆發肢體衝突。經裁判檢視後，把弗里蘭、巨人游擊手阿德梅斯（Willy Adames）、三壘手查普曼（Matt Chapman）趕出場。

弗里蘭今天先發只投8球面對2個人次，失掉2分，吞本季第14敗並列大聯盟第二多，賽後防禦率為5.41。

洛磯先發左投弗里蘭（右）。（美聯社）洛磯先發左投弗里蘭（右）。（美聯社）

「在第一局打出全壘打就那樣羞辱，太不尊重人了。站在那看球，慢慢地跑上一壘。」弗里蘭指出，如果這種開轟慶祝動作是在比賽後段關鍵時刻，他還能理解，「我在這個聯盟待了一段時間，我知道他也是。我覺得這非常不尊重，我需要自己讓他知道關於這事。」

弗里蘭說，「考量到情況，這是第一局，你當然會想保持冷靜，但同時被這樣不尊重，我覺得有需要說些什麼並讓他知道，『你不尊重我，讓我難堪，我不尊重你這樣做，來我們的主場這樣做』。」

「我不知道為何查普曼和阿德梅斯被趕出去， 我猜是因為他們上來推我。」弗里蘭說，「德弗斯也推我，這點我不明白他為何沒有被趕出場。」

巨人強打德弗斯（中）。（美聯社）巨人強打德弗斯（中）。（美聯社）

先發只丟8球被趕出場、沒有吃下任何局數，弗里蘭坦言自己讓傷害球隊牛棚，「我今晚害慘牛棚，首局只丟8球被趕出場。」

弗里蘭否認自己的反應與洛磯隊令人沮喪的賽季（今輸球吞第100敗）有任何關連，「這單純是因為第一局全壘打後的不尊重，站在那裡看球，感覺他花了15秒才跑到一壘。」

開轟的德弗斯賽後透過翻譯表示，「我沒做錯任何事，當自己敲全壘打時的動作，和平時沒有什麼不同，我不知道為何會讓他不爽。」

