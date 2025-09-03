登峰造極籃球賽》黃瀚陞缺陣後獨扛重任 謝旻耕南山最終季學習當領袖

謝旻耕。（主辦單位提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕南山高中當家射手黃瀚陞因右膝傷勢高掛免戰牌，另一主力謝旻耕在高三最後一年必須扛起更多責任，他坦言，當然會有壓力，但也是很好的一次學習機會。

南山高中在上學年度HBL冠軍戰不敵松山高中無緣衛冕，新賽季迎來新任總教練陳柏廷，但一哥黃瀚陞在暑假的長耀盃籃球邀請賽遭遇右膝前十字韌帶斷裂傷勢，預計8強才能回歸。

陳柏廷表示，黃瀚陞的籃球生涯還很長，不會急於讓他回歸，也期待謝旻耕可以扛下更多責任，謝旻耕對於是否已經做好準備則說，「當然還沒到百分之百，但我會努力把可以做到的事做到最好，很多事情還要摸索，包括如何帶領球隊的氣氛，但我覺得這也是高三這一年可以學習的地方。」

謝旻耕表示，雖然黃瀚陞可能將缺陣半年，但其實團隊已經很習慣他不在的日子，「帶隊雖然有壓力，但隊友都很相信我，其他隊友身材、能力也都很好，相信大家會輪流跳出來讓球隊更好。」

南山高中本學年度要力拚重返榮耀，迎來高中生涯最後一年的謝旻耕說，希望能記取教訓，檢視不足之處，「本來就不是每一年都可以很順，人生總會遇到很多失敗，今年還是先以打進4強為目標，平常心應戰。」

南山高中今年在登峰造極籃球邀請賽無緣4強，今在排名賽靠高二後衛陳展維飆出生涯新高34分，率隊以83：73力退錦和高中。陳展維的哥哥陳均維今年成為UBA政治大學新鮮人，但他表示，未來計畫與哥哥就讀不同大學，希望有機會上演兄弟對決。

