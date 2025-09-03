晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》「9月狂谷」要來了！ 主帥透露大谷翔平193公里怪力彈秘辛

2025/09/03 14:58

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊日本巨星大谷翔平在今天敲出120英哩（約193公里）怪力彈，久違單場3安猛打賞，隊友貝茲（Mookie Betts）直言對大谷已經沒什麼好驚訝的，主帥羅伯斯（Dave Roberts）則透露大谷翔平近期對速球的應對有多加著墨。

大谷翔平本場比賽不僅開轟，也完成道奇百轟，改寫道奇最速百轟紀錄與擊球初速最快的全壘打，賽季第46轟是相隔6天再次開轟，同時單場5打數3安猛打賞，也是自美國時間8月8日以來，再次有單場猛打賞的演出。

貝茲針對大谷翔平的120英哩怪力轟表示，「老實說，現在他能做到的事情，對我們來說已經沒什麼能感到驚訝了，也就是說，對翔平來講，那就只是一支平常的全壘打而已。」

羅伯斯則稱讚大谷翔平的怪力轟道：「擊球的聲音很驚人。那球對大部分打者來說可能都只是安打，但他卻能夠打出全壘打。真的很厲害，把那顆速球拉到右外野成為全壘打。」

羅伯斯也透露，從上個月開始，大谷翔平就把球棒握短一點來應付速球，大谷在7月經歷低潮，雖敲出9轟但單月打擊率僅2成04，8月的打擊率為3成06，敲出7轟。「他一直在練習去對付快速球。有使用專門的機器。為了應對速球也把球棒握短一點。8月的狀態不錯，我認為9月會是他狀態最好的一個月份。」

