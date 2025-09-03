MLB》39歲達比修有連2場先發只丟4局吞敗 坦言投球感覺不順暢

達比修有。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士39歲日籍投手達比修有今天先發僅投4局失4分3分自責，教士隊最後在主場以2比6敗給美聯東區墊底的金鶯。教士吞3連敗，與國西龍頭道奇仍有2.5場勝差。達比修有坦言，今天整體投球感覺不太順暢。

達比修有首局被金鶯J.傑克森（Jeremiah Jackson）敲陽春砲掉分，第3局金鶯打者E.李維拉（Emmanuel Rivera）敲帶有2分打點的適時安打。達比修有第5局一開始丟保送後，用球數來到87球，因此被換下場。接替投球的佩雷塔（Wandy Peralta）沒有守住，2出局滿壘時被E.李維拉擊出2分打點適時安打。

請繼續往下閱讀...

總計達比修有帳面上先發4局用87球，被敲6安，賞6次三振、丟2次保送，失掉3分有2分自責，吞本季第5敗，達比修吞先發2連敗，這兩場都只丟4局。達比修今年開季因右手肘發炎缺陣，本季先發11場，防禦率5.75，表現仍不穩定。

達比修有今天最快球速是95.5英哩（約153.8公里）的伸卡球，他賽後表示，「從頭到尾投球姿勢和出手點都不太順暢，自前一次在西雅圖（對決水手隊）登板，二縫線球不怎麼變化。我知道原因，但還沒能改善。」

教士目前以76勝63敗居國聯西區第二、排國聯外卡第二的位置，與國西龍頭道奇仍有2.5場勝差。但教士近期吞3連敗、過去10戰只有3勝。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法