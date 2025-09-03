晴時多雲

體育 競技運動 羽球

羽球》視台灣一哥周天成「理想典範」 日本好手西本拳太：珍貴的存在

2025/09/03 18:31

周天成。（資料照）周天成。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕2025年世界羽球錦標賽近日剛落幕，日本好手西本拳太昨天回國接受訪問，談到16強的對手、35歲台灣一哥周天成，西本拳太直言，周天成對他來說，是相當珍貴的存在。

世界排名高居第6的周天成本屆因對手提前退賽，成為今年台灣第一位挺進32強男單選手，並花半小時輕鬆擊退英格蘭好手羅斯（Ethan Rose）闖進16強。接著碰上難纏的西本拳太，周天成最終完成逆轉晉級8強，可惜仍不敵丹麥名將安童森（Anders Antonsen），與4強門票失之交臂，無緣再寫奪牌的歷史新頁。

西本拳太昨天回到日本後受訪，被問及與周天成交手，西本拳太回憶，當時比賽場地風勢很大，自己現在的實力與技巧也還不足，最後反而被帶進周天成的節奏內，「比賽本來就有輸有贏，但希望我不要連敗，下次再碰上，不管場地狀況如何，我都要能做好準備去應對。」

被問及已經35歲的周天成還在場上奮戰，是否也更激勵自己，西本拳太表示：「對我來說，他算是理想的選手典範，確實比我領先一步。他也讓我感受到，自已還能繼續挑戰、還不能認輸，所以他對我來說，是很珍貴的存在。」

西本拳太。（資料照）西本拳太。（資料照）

