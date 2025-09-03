晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

桌球》激戰4局力退西班牙新秀 12歲小將吳沅鍇連兩站摘下U13男單冠軍

2025/09/03 17:16

誠正國中小將吳沅鍇，連兩站奪下U13男單冠軍。（取自WTT官網）誠正國中小將吳沅鍇，連兩站奪下U13男單冠軍。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕12歲的誠正國中小將吳沅鍇今天在2025年WTT瓦拉日丁（克羅埃西亞）青少年挑戰賽，以3:1力退U13世界排名第3的西班牙新秀馬洛夫，繼上一站奧托切克（斯洛維尼亞）之後，連續兩站奪下U13男單冠軍。

今年剛從新北中信國小畢業的吳沅鍇，曾兩度入選U11青少年國手，今年也獲得U13國手第3名，他上週五在奧托切克站連闖4關，最終在決賽以直落三擊退頭號種子馬洛夫，奪下生涯首座WTT青少年挑戰賽U13男單冠軍。本站來到瓦拉日丁，吳沅鍇又連續解決德國的馬納拉基、印度小將圖薩尼、波蘭選手史拉溫斯基，決賽再度和馬洛夫狹路相逢。

吳沅鍇首局在10:7聽牌下雖連續錯過3個局點，還陷入10:11落後，但關鍵時刻仍靠著出色的正手發球搶攻連拿3分，13:11先馳得點，次局在9:5領先下一度被追到10:9，最終也有驚無險以11:9拿下。馬洛夫在第3局展開反撲，11:7扳回一城，第4局也以10:8聽牌，眼看有機會將戰線拉長。

決勝時刻，吳沅鍇接發球大膽反手搶攻得手，連續化解2個局點，並以11:10反超，馬洛夫雖連續救了3個賽末點，以14:13反超，但個性沉穩的吳沅鍇展現抗壓性，逼出對手的連續進攻失誤，連拿3分以16:14驚險獲勝。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中