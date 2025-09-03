桌球》激戰4局力退西班牙新秀 12歲小將吳沅鍇連兩站摘下U13男單冠軍

誠正國中小將吳沅鍇，連兩站奪下U13男單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕12歲的誠正國中小將吳沅鍇今天在2025年WTT瓦拉日丁（克羅埃西亞）青少年挑戰賽，以3:1力退U13世界排名第3的西班牙新秀馬洛夫，繼上一站奧托切克（斯洛維尼亞）之後，連續兩站奪下U13男單冠軍。

今年剛從新北中信國小畢業的吳沅鍇，曾兩度入選U11青少年國手，今年也獲得U13國手第3名，他上週五在奧托切克站連闖4關，最終在決賽以直落三擊退頭號種子馬洛夫，奪下生涯首座WTT青少年挑戰賽U13男單冠軍。本站來到瓦拉日丁，吳沅鍇又連續解決德國的馬納拉基、印度小將圖薩尼、波蘭選手史拉溫斯基，決賽再度和馬洛夫狹路相逢。

吳沅鍇首局在10:7聽牌下雖連續錯過3個局點，還陷入10:11落後，但關鍵時刻仍靠著出色的正手發球搶攻連拿3分，13:11先馳得點，次局在9:5領先下一度被追到10:9，最終也有驚無險以11:9拿下。馬洛夫在第3局展開反撲，11:7扳回一城，第4局也以10:8聽牌，眼看有機會將戰線拉長。

決勝時刻，吳沅鍇接發球大膽反手搶攻得手，連續化解2個局點，並以11:10反超，馬洛夫雖連續救了3個賽末點，以14:13反超，但個性沉穩的吳沅鍇展現抗壓性，逼出對手的連續進攻失誤，連拿3分以16:14驚險獲勝。

