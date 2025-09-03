晴時多雲

體育 棒球

U18世界盃》日本隊練習賽破票房紀錄 「沖繩式應援」氣勢浩大

2025/09/03 17:33

日本隊監督小倉全由。（資料照，記者林正堃攝）日本隊監督小倉全由。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕U18世界盃後天將於沖繩正式開戰，不僅是暌違10年在日本舉行，加上沖繩代表隊今年勇奪夏季甲子園冠軍，受到當地球迷高度關注，最快在複賽才有機會對上日本隊的台灣隊，慎防被氣勢浩大的「沖繩式應援」給吞噬。

備戰後天晚上對中國隊的開幕戰，U18台灣隊明天迎接開賽前的最後練習，上午10點到興南高校打擊練習，預計練2個小時，首戰對手中國隊在U18層級相對陌生，從2013年IBA世界青棒錦標賽改為U18世界盃以來，台灣隊還沒有跟中國隊交手過。

台灣隊最大勁敵之一的日本隊，今年以衛冕軍之姿叩關盃賽，2日在那霸奧武山球場跟沖繩縣高校代表隊的練習賽，即便天候狀況不佳，依然吸引多達1萬7969名觀眾進場，打破2014年日美交流賽對上大聯盟全明星隊的紀錄，成為日本武士隊在這座球場最多觀眾的比賽。

談到練習賽就賣破票房紀錄，日本隊監督小倉全由直言非常感恩，「這能鼓舞選手們，一定會更想把更好的球賽內容給觀眾看。」

在那霸市和糸満市開戰的世界盃，「沖繩式應援」也將是一大關注焦點，2日練習賽就有觀眾在因雨暫停的等待期間大合唱沖繩樂團MONGOL800的《小小戀歌》，搭配此起彼落的口哨聲。

