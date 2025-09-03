晴時多雲

體育 籃球

U16亞洲盃》「認真開朗、帶來安心感」隊長王以勒明率台灣力拚8強

2025/09/03 17:37

王以勒。（資料照，取自FIBA官網）王以勒。（資料照，取自FIBA官網）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣隊明將在U16亞洲盃男籃賽與黎巴嫩爭奪8強資格，代表隊此次出征蒙古，隊長王以勒扮演火力要角，南湖高中總教練曾哲彥盛讚他領導能力出色，在場上能讓隊友非常安心。

台灣隊自2017年後再度參加U16亞洲盃，由金華國中教練吳正杰執掌兵符，預賽與菲律賓、紐西蘭以及印尼同為B組，台灣隊在小組賽以2勝1負作收，明下午2點將在附加賽與A組第3的黎巴嫩爭8強席次。

王以勒來自金華國中，今年拿下JHBL最有價值球員後將在南湖高中展開HBL生涯，他在小組賽3戰平均貢獻20.3分為全隊最佳，暫居大會第5名。

曾哲彥過去也是金華國中教練團成員，一路看著王以勒成長，他指出，王以勒是相當認真努力的球員，「他很開朗，而且在場上很勇於鼓勵同學、甚至是學長，我覺得這也是他會被賦予隊長重任的原因。」

曾哲彥舉南山高中射手黃瀚陞為例，指出他今年能奪下「NIKE ALL ASIA CAMP」男子組最出色球員（MOP）的關鍵，就是在場上時常開口鼓勵隊友，相較之下，南湖高三後衛周佑承雖然能力同樣不俗，但個性較內向，在場上還需要多展現領導能力，「以勒就比較敢做這些事，給人很安心的感覺，對上紐西蘭那場，我也看到他去鼓勵幸培安。」

台灣隊過去在U16亞洲盃最佳成績是2015年拿下第2名，對於今年代表隊能走多遠，曾哲彥認為，這次團隊由於身材不高大並不被看好，但他觀察，每個人的能量都很強，若在防守端執行出色，能有機會與列強一搏。

