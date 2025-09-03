美網》喬科維奇坦言得提升狀態 才能與艾卡拉茲拚滿5盤大戰

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）4盤力退地主第4種子弗里茲（Taylor Fritz），挺進2025年美國網球公開賽男單4強，將與西班牙第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）爭奪冠軍戰門票，38歲塞爾維亞老將坦言得提升狀態，並做好5盤大戰的準備。

「我現在感覺不太有精神，但希望兩天後情況有所不同。」身為「三巨頭」奮戰沙場的最後一人，喬科維奇本季四大賽全打進4強，但上年紀和傷病等隱憂，讓他在澳洲、法國公開賽，以及溫布頓錦標賽都未能更上層樓，順勢挑戰大滿貫25冠歷史紀錄，但本屆美網賽程安排或許能帶來改變，昔日球王將有整整兩天休息時間，再迎戰年僅22歲的艾卡拉茲。

請繼續往下閱讀...

喬科維奇耗費3小時24分鐘，完成對戰弗里茲11連勝，強碰更棘手的艾卡拉茲，直言體能和手感亟待提升，才有機會一搏，「我會試著調整照顧身體，努力放鬆和恢復，準備好在必要時打5盤大戰！」過往交鋒喬帥雖挾5勝3負領先，包括去年巴黎奧運金牌戰、今年初澳網8強都贏球，卻也在墨爾本付出腿傷的慘痛代價，加上年輕後浪來勢洶洶，紐約法拉盛公園5連勝、1盤未失，勢必對老將續航力造成嚴苛考驗。

「我知道必須拿出最佳網球水準，也會全力以赴。」渴望贏球且經驗豐富的喬科維奇，很清楚得讓油箱裡多存點油，方可在眾所矚目的大滿貫舞台，再度壓制近況極佳的艾卡拉茲，「無法確定接下來幾天身體狀況怎麼樣，但我會與團隊盡其所能，想辦法以最佳狀態上陣。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法