中職》12強、奧運、經典賽墨西哥國手 鎛銳今升上一軍

〔記者羅志朋／台北報導〕36歲的味全龍新洋投鎛銳（Manny Barreda）今天升上一軍，另一名洋投艾璞樂下二軍，龍隊總教練葉君璋指出，鎛銳初期定位是中繼投手，今天有機會接在先發投手徐若熙之後上來投球，之後可能會找一個時間點讓鎛銳先發。

今年鎛銳在墨西哥聯盟出賽19場其中18場先發，戰績7勝4敗，防禦率6.22、每局被上壘率1.50，2021年他效力金鶯曾短暫上過大聯盟，出賽3場拿下1勝，防禦率13.50。

鎛銳透露，其實好幾年前他有機會來台發展，只是當下如果選擇到中職打球就不會上大聯盟了，現在來到台灣，真的能體會到台灣球迷素質和球場環境很棒，最感動的是，本土選手對他非常好，通常選手會害怕換新環境、到陌生的地方，但他並沒有這樣不好的感覺。

鎛銳曾代表墨西哥征戰2019年世界12強賽、2021年東京奧運、2023年WBC經典賽，他說，父母都是墨西哥人，他在美國出生，具有雙重國籍，剛出生時父母就帶他回到墨西哥居住，6、7歲才再回美國，剛好當時墨西哥國家隊需要他，很榮幸能代表這麼偉大的國家出賽，「2006年第一屆經典賽在墨西哥舉辦，我有去現場看球，很熱血，當下就希望未來能代表墨西哥出賽。」

