晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》黃韋盛拚盜壘透露心境 平野肯定但坦言難客觀評價

2025/09/03 18:07

黃韋盛。（資料照，記者林正堃攝）黃韋盛。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟黃韋盛今年打擊成績更加進步，除了打擊之外，今天賽前，他本季盜壘成功9次、僅失敗1次，不論在次數和成功率，都比往年還高出不少。

黃韋盛去年因肩膀受傷空白一年，在受傷前，他兩季合計僅1次盜壘，2022年還有5次盜壘失敗紀錄。

對於盜壘成功率的轉變，黃韋盛說：「其實以前隊內在測跑壘時，我一直都不算慢，應該有中上的水準。不過，自己前幾年可能沒有展現給教練看，教練也沒下暗號，就比較少跑。」

黃韋盛說，今年出賽比較多，盜壘多半是戰術暗號配合，他謙稱還有些運氣成分。黃韋盛也說：「自己也會觀察對方投手一些小動作，今年有發生好的結果，覺得有進步。可能以前可以做到，但以前出賽較少，自己會比較怕失敗，因此就停留在原地。」

黃韋盛在盜壘項目的進步，總教練平野惠一看在眼裡，但也提到，對於場上狀況判斷等細節，黃韋盛仍有進步空間。

平野說：「他之前肩膀受過傷，對於回壘可能會有不安跟恐懼，因此不像一般選手，離壘距離比較小，對他今年的盜壘成功數，很難有客觀評價。簡言之，他是在小心傷勢不復發的狀況下做這件事，若沒有傷勢，會有更大的進步。不過，成功率方面相當不錯，相信選手本人是有下功夫的。」

黃韋盛。（記者廖耀東攝）黃韋盛。（記者廖耀東攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中