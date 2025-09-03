中職》黃韋盛拚盜壘透露心境 平野肯定但坦言難客觀評價

黃韋盛。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟黃韋盛今年打擊成績更加進步，除了打擊之外，今天賽前，他本季盜壘成功9次、僅失敗1次，不論在次數和成功率，都比往年還高出不少。

黃韋盛去年因肩膀受傷空白一年，在受傷前，他兩季合計僅1次盜壘，2022年還有5次盜壘失敗紀錄。

對於盜壘成功率的轉變，黃韋盛說：「其實以前隊內在測跑壘時，我一直都不算慢，應該有中上的水準。不過，自己前幾年可能沒有展現給教練看，教練也沒下暗號，就比較少跑。」

黃韋盛說，今年出賽比較多，盜壘多半是戰術暗號配合，他謙稱還有些運氣成分。黃韋盛也說：「自己也會觀察對方投手一些小動作，今年有發生好的結果，覺得有進步。可能以前可以做到，但以前出賽較少，自己會比較怕失敗，因此就停留在原地。」

黃韋盛在盜壘項目的進步，總教練平野惠一看在眼裡，但也提到，對於場上狀況判斷等細節，黃韋盛仍有進步空間。

平野說：「他之前肩膀受過傷，對於回壘可能會有不安跟恐懼，因此不像一般選手，離壘距離比較小，對他今年的盜壘成功數，很難有客觀評價。簡言之，他是在小心傷勢不復發的狀況下做這件事，若沒有傷勢，會有更大的進步。不過，成功率方面相當不錯，相信選手本人是有下功夫的。」

黃韋盛。（記者廖耀東攝）

