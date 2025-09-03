晴時多雲

體育 籃球 其它

登峰造極籃球賽》林芍彤代班督軍北一女 將旅美所學傳授學妹

2025/09/03 18:14

林芍彤。（記者盧養宣攝）林芍彤。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕HBL女子組衛冕軍北一女中今在登峰造極籃球邀請賽4強，靠陳姿宸全隊最高14分領軍，以77：57輕取深圳第二實中，此役焦點是教練團成員林芍彤代班督軍，她希望將旅美所學傳授給學妹。

林芍彤北一女中畢業後，收到社區大學喬治亞高地學院全額獎學金，因為疫情關係選擇多留一年，2022年獲得NCAA第一級肯塔基州摩海德州立大學全額獎學金，大學最後一年則就讀奧斯汀佩伊州立大學。

林芍彤透露，完成學業後計劃到歐洲、澳洲聯賽尋找機會，展開旅外生活，她今因總教練駱燕萍在學校上課趕不及開賽，臨時代班督軍，也順利完成任務。

林芍彤表示，過去暑假返台時就會回來母校幫忙，也希望把在美國學到的經驗分享給學妹，「像是如何跟隊友溝通，團隊彼此之間的連結，台灣的球隊溝通常常僅限場上，場下互動有點少，但美國很強調場上與場下隊友之間的互動。」

近年北一女包括米靖恩、潘陳家姍等好手也都相繼踏上旅美之路，林芍彤指出，在美國跟過幾位個人訓練師一同訓練，也希望把美式的訓練觀念分享給學妹，「在攻防兩端只要是有用的觀念，我都希望能帶給她們。」

陳姿宸。（主辦單位提供）陳姿宸。（主辦單位提供）

