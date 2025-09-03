晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》苦熬5206天才上大聯盟 龍隊新洋投鎛銳奮鬥血淚史

2025/09/03 18:38

鎛銳。（資料照）鎛銳。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕36歲的味全龍新洋投鎛銳（Manny Barreda）今天升上一軍，他在2007年投入美職選秀獲洋基第12輪指名，在小聯盟和墨西哥聯盟苦熬15年，期間曾到加油站打工，也曾兼差當棒球場的場務人員，就是為了養活自己支撐夢想，直到2021年才初登大聯盟舞台，回想這一段艱辛歷程，他說，「高中畢業就立志要投上大聯盟，很開心我做到了。」

2007年鎛銳加盟洋基，2014年以後曾轉戰美職釀酒人、勇士和墨西哥聯盟多支球隊，2021年加盟金鶯，同年9月被叫上大聯盟，出賽3場拿下1勝，防禦率13.50，球季結束遭金鶯釋出，近年都在墨西哥聯盟打滾，今年季中跨海來台為龍隊助拳，生涯首度在亞洲職棒發展。

從2007年6月10日加盟洋基，到2021年9月9日投出他在大聯盟的第1球，鎛銳足足花了5206天才圓夢，回首這15年苦熬拚上大聯盟的奮鬥血淚史，他坦言，「確實曾有過負面想法，認為明明應該是我的機會，但為什麼是其他選手大上聯盟，難免會失落，還好後來我也上到大聯盟，這15年的辛苦都是值得的。」

小聯盟生活困苦，鎛銳說，這15年期間他曾到加油站打工，當加油員賺取微薄薪水，也曾到棒球場當場務人員，這15年有苦有樂，並沒有想像中那麼痛苦，他還是可以生活下去。

回憶起2021年接到CALL上大聯盟的那一通電話，他說，「當時我在開車，太太在車上，內心的興奮無法用言語表達，我立即打電話給爸媽和家人，那一年很特別的是，我和太太都覺得準備得非常好，就等這一通電話了，後來夢想果然成真，當天睡前所有回憶湧上心頭，當下眼眶泛紅，我的個性不是會爆哭的人，不過我和太太都很感動。」

只是，鎛銳只在大聯盟出賽3場共投2.2局，季後就被金鶯釋出，從此與美職體系絕緣，他表示，能在美職選秀被球團指名已經夠困難，上大聯盟就更難了，現實總是殘酷的，有些球員是球團潛力新秀，就會有比較多機會，其他人就要把握極為有限的機會，展現過人的能力，這並不容易，非常感謝金鶯球團當初給他機會，不管最後有沒有把握住，還是非常高興曾上過大聯盟投球。

