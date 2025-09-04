晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》宇宙道奇不會打爛隊？洛媒辣評衛冕軍隱憂、老將貝茲吐心聲

2025/09/04 06:54

大谷翔平與貝茲。（法新社）大谷翔平與貝茲。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平昨天敲出本季第46轟，但球隊仍不敵海盜。《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jake Harris）撰文指出，道奇近期面對5成勝率以下球隊，打得特別不順手。

道奇昨天以7：9不敵海盜，哈里斯指出，道奇在面對勝率不及5成的球隊，近14場比賽只拿下10勝。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也坦言：「比賽中有些時刻，我們還是有展現鬥志，很可惜無法守住失分來延續氣勢。」

《洛杉磯時報》記者哈里斯坦言，道奇無法擊敗弱隊的問題也再次凸顯球隊持續存在的隱憂，「他們表現很不穩定，難以累積乾淨俐落的表現將連勝延續下去；有時甚至還缺乏緊迫感，不僅無法拉開與近況不佳的同區勁敵教士的勝差，也沒能奪回國聯季後賽前2種子的順位（前2種子季後賽首輪輪空）。」

道奇目前78勝60敗仍暫居國聯西區龍頭，然而今天賽前吞下3連敗的教士，只落後道奇2.5場勝差。道奇資深老將貝茲（Mookie Betts）談到球隊近況坦言：「我們顯然打得不夠好，這大家都知道。」

「不需要整支球隊的瞬間頓悟，我們只要想辦法贏球。這沒有什麼秘訣，無論對手勝率高低，特別時現在，我們必須找到贏球的方法但我們沒有做到。」貝茲說道。

