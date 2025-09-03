晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東園小將奪冠可獲「冠軍專屬悠遊卡」 兒童新樂園加碼9/5入園免費同樂

2025/09/03 18:59

市長蔣萬安祭出「冠軍專屬悠遊卡」，讓球員與教練免費搭乘捷運1年。（台北市教育局提供）市長蔣萬安祭出「冠軍專屬悠遊卡」，讓球員與教練免費搭乘捷運1年。（台北市教育局提供）

〔記者董冠怡／台北報導〕東園國小少棒隊勇奪威廉波特冠軍，台北市教育局、台北捷運公司及北捷遊憩公司、悠遊卡公司將贈「冠軍專屬悠遊卡」，教練及小選手們可免費搭乘捷運一年，另有台北小巨蛋滑冰券、貓空纜車及兒童新樂園各一日票券；兒童新樂園也宣布，大小朋友週五（5日）入園免費（遊樂設施另行收費），同樂歡慶。

市長蔣萬安今天透過教育局宣布挹注498萬元「訓練獎勵大禮包」，同時預告週日（7日）舉行凱旋遊行活動。此外，北捷及子公司遊憩公司表示，教練及球員可免費搭乘捷運一年，並贈貓纜一日票、兒童新樂園一日券、台北小巨蛋滑冰券一份（包含護具及冰鞋租借費用），以及北捷吉祥物「捷米」玩偶。

關於「冠軍專屬悠遊卡」，教育局說，將與校方共同討論設計最具紀念意義的卡面，為東園少棒留下珍貴紀念，卡片並未對外販售。據了解，卡面設計另有一段插曲，原本規劃的是「冠軍大餐」當天，市長蔣萬安的手板圖樣（見圖），由於小將們另心有所屬，許願希望能夠更換照片，為了完成小朋友的心願，市府正在想辦法跟國外拍攝方聯繫取得授權，至今尚未拍板定案。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中