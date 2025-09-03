東園小將奪冠可獲「冠軍專屬悠遊卡」 兒童新樂園加碼9/5入園免費同樂

市長蔣萬安祭出「冠軍專屬悠遊卡」，讓球員與教練免費搭乘捷運1年。（台北市教育局提供）

〔記者董冠怡／台北報導〕東園國小少棒隊勇奪威廉波特冠軍，台北市教育局、台北捷運公司及北捷遊憩公司、悠遊卡公司將贈「冠軍專屬悠遊卡」，教練及小選手們可免費搭乘捷運一年，另有台北小巨蛋滑冰券、貓空纜車及兒童新樂園各一日票券；兒童新樂園也宣布，大小朋友週五（5日）入園免費（遊樂設施另行收費），同樂歡慶。

市長蔣萬安今天透過教育局宣布挹注498萬元「訓練獎勵大禮包」，同時預告週日（7日）舉行凱旋遊行活動。此外，北捷及子公司遊憩公司表示，教練及球員可免費搭乘捷運一年，並贈貓纜一日票、兒童新樂園一日券、台北小巨蛋滑冰券一份（包含護具及冰鞋租借費用），以及北捷吉祥物「捷米」玩偶。

請繼續往下閱讀...

關於「冠軍專屬悠遊卡」，教育局說，將與校方共同討論設計最具紀念意義的卡面，為東園少棒留下珍貴紀念，卡片並未對外販售。據了解，卡面設計另有一段插曲，原本規劃的是「冠軍大餐」當天，市長蔣萬安的手板圖樣（見圖），由於小將們另心有所屬，許願希望能夠更換照片，為了完成小朋友的心願，市府正在想辦法跟國外拍攝方聯繫取得授權，至今尚未拍板定案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法