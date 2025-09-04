晴時多雲

MLB》被大谷翔平震撼教育後仍勇於對決！海盜火球大物獲教頭讚賞

2025/09/04 06:55

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜22歲火球大物錢德勒（Bubba Chandler）昨天遭到道奇巨星大谷翔平開轟，不過下個打席他仍勇於對決，讓大谷出局，膽識也獲得海盜總教練凱利（Don Kelly）的讚賞。

錢德勒在3局接替登板，結果一顆99.2英哩內角低速球馬上被大谷翔平以高達120英哩的擊球初速，打出道奇隊史最快一轟，該分也是錢德勒生涯首度失分。不過面對大谷下個打席，錢德勒如法炮製再塞一顆99.9英哩內角低火球，這回成功讓大谷擊出游擊滾地出局。

錢德勒昨投4局被打6安含2轟，失掉3分都是責失分，送出3K沒有保送，雖投出生涯前3戰的最糟糕表現，但仍收下第2勝。賽後海盜總教練凱利也讚賞錢德勒勇於正面對決大谷，「大谷開轟後下個打席，Bubba照樣用速球挑戰，這就是他的心態，競爭、挑戰、永不退縮，真的是很棒的表現。」

錢德勒賽後也笑著回憶挨轟當下：「很震驚，當我看著球飛出去時，心想實在太猛了，能打出那麼暴力的球，真的很瘋。對手是很偉大的球員，甚至是史上最頂尖的選手，能與他們對決真的是很酷的經驗。」

錢德勒。（路透）錢德勒。（路透）

