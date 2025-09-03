中職》9/7林智勝引退賽 威廉波特小英雄經典傳承

林智勝與東園少棒球員互動。（台北市衛生局提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽，將於9月5日至9月7日在大巨蛋登場，屆時將結合公益、文化與在地驕傲的一場盛會，林智勝希望藉由這個告別舞台，把愛棒球的力量傳遞給下一個世代。

9月5日賽前開球儀式，由今年代表U12世界盃的台北市福林國小球員一同參與，9月7日賽前，剛勇奪威廉波特少棒賽世界冠軍的台北市東園國小球員，將在全場觀眾見證下，將世界少棒錦標賽冠軍獎牌及旗幟獻獎予台北市政府，並與味全龍交換紀念球，象徵從大師兄到新生代，棒球精神的接力與傳承，讓這場賽事更添歷史意義。

請繼續往下閱讀...

為了實踐「讓孩子看見夢想」的理念，味全龍球團協同頂新和德文教基金會接棒未來計畫，特別邀請原棒協、原住民小球員與少棒小將進場觀賽，讓他們在全台最盛大的棒球舞台，親身體驗職棒的熱情與氛圍。

味全龍球團表示：「林智勝不僅是中華職棒的傳奇，更是許多孩子心中的榜樣。他最大的願望，就是能在引退賽邀請更多小朋友一同參與，讓他們在這裡留下夢想的記憶。」

本次系列賽也結合臺北屬地及原民風情，9月7日賽後特別邀請臺北市原住民族合唱團，在現場以原民音樂獻唱，將深情悠揚的歌聲，送給一路堅持的林智勝，並祝福他的人生下一篇章。這段演出，不僅是音樂的祝福，更是文化的傳承。

9月5日至7日林智勝引退賽在大巨蛋登場。（味全龍提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法