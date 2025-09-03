晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》9/7林智勝引退賽 威廉波特小英雄經典傳承

2025/09/03 19:08

林智勝與東園少棒球員互動。（台北市衛生局提供）林智勝與東園少棒球員互動。（台北市衛生局提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽，將於9月5日至9月7日在大巨蛋登場，屆時將結合公益、文化與在地驕傲的一場盛會，林智勝希望藉由這個告別舞台，把愛棒球的力量傳遞給下一個世代。

9月5日賽前開球儀式，由今年代表U12世界盃的台北市福林國小球員一同參與，9月7日賽前，剛勇奪威廉波特少棒賽世界冠軍的台北市東園國小球員，將在全場觀眾見證下，將世界少棒錦標賽冠軍獎牌及旗幟獻獎予台北市政府，並與味全龍交換紀念球，象徵從大師兄到新生代，棒球精神的接力與傳承，讓這場賽事更添歷史意義。

為了實踐「讓孩子看見夢想」的理念，味全龍球團協同頂新和德文教基金會接棒未來計畫，特別邀請原棒協、原住民小球員與少棒小將進場觀賽，讓他們在全台最盛大的棒球舞台，親身體驗職棒的熱情與氛圍。

味全龍球團表示：「林智勝不僅是中華職棒的傳奇，更是許多孩子心中的榜樣。他最大的願望，就是能在引退賽邀請更多小朋友一同參與，讓他們在這裡留下夢想的記憶。」

本次系列賽也結合臺北屬地及原民風情，9月7日賽後特別邀請臺北市原住民族合唱團，在現場以原民音樂獻唱，將深情悠揚的歌聲，送給一路堅持的林智勝，並祝福他的人生下一篇章。這段演出，不僅是音樂的祝福，更是文化的傳承。

9月5日至7日林智勝引退賽在大巨蛋登場。（味全龍提供）9月5日至7日林智勝引退賽在大巨蛋登場。（味全龍提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中