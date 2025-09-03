北市祭「棒球菁英留才獎學金」留人才 基層樂見：需完善體系

東園國小奪威廉波特冠軍，蔣萬安請吃和牛、海鮮大餐，並宣布提供498萬訓練大禮包。（北市教育局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕去年台灣隊在世界十二強棒球賽奪冠後，台北市長蔣萬安宣布頒發北市選手獎金，卻發現無選手設籍引發各界對北市難留住棒球人才的討論。近期萬華區東園國小少棒隊於今年威廉波特世界少棒錦標賽勇奪世界冠軍，教育局為此也推出新政，加設「棒球菁英留才獎學金」，協助優秀選手留在台北發展。東園少棒總教練賴敏男說，能將人才留在北市當然最好，樂見市府一步步完善棒球體系，但這需要相當的努力。

東園國小小將們8月30日帶著榮耀錦旗凱旋返國，蔣萬安隨後也兌現承諾，安排慶功餐會慰勞所有小球員及辛苦的教練團，並感謝教練長年悉心栽培與家長給予的支持。

蔣萬安也宣布，將挹注498萬元「訓練獎勵大禮包」予東園國小，教育局將提供選手與教練獎勵金、培訓及訓練資源，並將規劃新增1名專任運動教練，另外加設「棒球菁英留才獎學金」以協助優秀選手留在臺北持續發展。

另方面，體育局則協調青年公園棒球場優先提供東園少棒使用，每年並補助30萬元基站經費，期許能落實選手們平時訓練期間的照顧，能專注於專長訓練，更鼓勵孩子勇敢追夢。

賴敏男說，感謝市府對於球隊的幫助，市府能將優秀孩子留在在地發展當然是最好，畢竟這些小朋友從小就是北市栽培，到了高中可能會到外縣市，這要看北市未來銜接體系如何建置來留住人才，這需要相當的努力。

長期支持東園少棒的北市議員劉耀仁表示，對於蔣萬安有心留住人才表示肯定，台北市的預算是最充足的，希望這些誘因能夠盡量大一點，不要讓人才被外縣市搶走；尤其，更要有系列性的規劃，把選手求學的食衣住行都顧好，如平鎮高中就是這樣，才吸引許多人才。

台北市全民運動發展協會理事長康家瑋說，棒球有許多優秀的選手來自花東，到台北求學後升上中學就陸續離開，樂見市府端出政策牛肉留下好選手，也培育北部在地小朋友，近期台灣選手在國際舞台大放異彩，也激發公部門對制度有更多檢討精進，這是好事。

