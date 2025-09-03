MLB》本季3發滿貫砲比肩洋基名將紀錄！2屆金手套葛里遜談蛻變關鍵

葛里遜。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天靠著葛里遜（Trent Grisham）的滿貫砲擊敗太空人，近9戰豪奪8勝，葛里遜本季已經狂敲29轟，同時本季第3發滿貫砲，也寫下紀錄。

葛里遜5局上在滿壘時砲轟太空人王牌左投瓦德茲（Framber Valdez），這是葛里遜5天內第2度敲出滿貫砲，也是他本季第3支滿貫砲，並列全聯盟最多，同時也是洋基隊史繼2012年的史威許（Nick Swisher）之後，再度有打者單季累積3發滿貫砲。

「我在打擊區準備時不停自言自語，我知道這是個很關鍵的時刻。」葛里遜賽後回憶當時的情境，「我很興奮，但同時也能保持冷靜與專注度，掌握我鎖定的球路。」

洋基本季已經敲出8支滿貫砲，葛里遜一人就貢獻3支，他在近9場比賽敲出5轟，貢獻13分打點，39打席上壘19次。曾拿下2屆金手套的他本季用球棒打出生涯年，葛里遜表示：「這只是我想達到的專注度與目標，每一天感覺都不同，但我每天都做相同的事情來完成目標。」

葛里遜坦言：「這是日復一日的努力，狀況時好時壞，但在球季180天、162場比賽內從不間斷。我沒有做任何與平常不同的事，就只是現在狀況特別火燙。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）也給予肯定，「我知道他每個打席都能給我相當精彩的表現，不管是對左投還右投。」

