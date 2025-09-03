晴時多雲

登峰造極籃球賽》「南湖三劍客」別忘了他！張凱恩25率隊闖冠軍戰

2025/09/03 20:13

南湖高中張凱恩。（主辦單位提供）南湖高中張凱恩。（主辦單位提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕南湖高中今在登峰造極籃球邀請賽靠張凱恩轟全場最高25分，以89：76力退光復高中，收下冠軍賽門票，身為「南湖三劍客」之一的張凱恩要在高三最後一年力拚率隊寫下隊史新猷。

南湖高中上季重返HBL男子甲級4強，追平隊史最佳成績，暑假幸宇勝參加Jordan THE ONE 1對1一路過關斬將打進全球四強，隊長周佑承也陸續參加「Nike All-Asia Camp」、NBA無疆界訓練營，相較之下張凱恩並未獲得太多關注。

張凱恩繼昨天面對東泰高中一戰與張哲瑋同樣攻下全隊最高的19分，今天又砍進全隊最高的25分，也讓總教練曾哲彥對他讚譽有加，不認為他是奇兵，「他高一就是南湖三劍客，得分爆發力不輸幸宇勝。」

張凱恩來自籃球名校花蓮自強國中，國中畢業時並未跟隨學長高錦瑋、林彥廷等人的腳步選擇就讀能仁家商，而是來到南湖，他表示，雖然外界焦點都在周佑承、幸宇勝身上，「但我在場上也不會想輸給他們，就是互相競爭。」

南湖上學年度打進小巨蛋後陸續敗給南山高中、光復高中，張凱恩也表示，希望在高三最後一年能雪恥，幫助球隊首度闖進HBL男子組冠軍戰。

南湖高中張凱恩。（主辦單位提供）南湖高中張凱恩。（主辦單位提供）

