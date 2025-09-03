晴時多雲

體育 即時新聞

街舞》奧運國手孫振率隊參賽 總統盃加碼延長報名

2025/09/03 20:20

孫振。（資料照，記者陳志曲攝）孫振。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕體育署主辦的「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」自開放報名以來，受到全台各地舞蹈愛好者踴躍響應，為讓更多隊伍能參與這場全民盛事，特別延長報名期限至9月15日，廣邀全國民眾一同展現舞力與活力，爭取534萬元總獎金。

首屆賽事以「全民運動、全民參與」為核心精神，只要有熱情，不需繳交報名費，除了歡迎專業舞者，也鼓勵各族群、各年齡層組隊角逐。無論是大人小孩、社區媽媽們、原住民舞蹈團隊、排舞隊伍，以及國高中、大專院校熱舞社的同學，都能透過比賽站上舞台，盡情揮灑汗水與熱情。今年報名隊伍陣容相當亮眼，包括巴黎奧運選手孫振領軍的City4Crew舞團、亞運國手團隊Central Breaker、U15常勝軍Rain City、南部的蘋果家族、動手動腳、IP Lockers 等知名舞林高手，都已確定加入戰局。

更令人感動的是，還有身障街舞團體表達參賽意願，大會今年特別開放B組一般組，正是希望廣納不同族群共襄盛舉，讓全民運動的精神真正在舞台上呈現。為了推廣街舞運動，這次初賽及複賽皆不限參賽名額，期盼以最開放的舞台，鼓勵全民將跳舞當成日常健康運動，透過舞蹈展現自信與團隊精神，凝聚世代與族群的全民運動嘉年華。

