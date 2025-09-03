晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》林泓育敲出再見安打 讓徐若熙白忙一場

2025/09/03 21:14

徐若熙。（記者林正堃攝）徐若熙。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍強投徐若熙日前因左大腿被蟲咬傷，導致蜂窩性組織炎並進行清創手術，相隔17天，今天他再度登板先發，對樂天桃猿先發7局未被敲安狂飆8K無失分，9局下樂天靠林泓育敲出再見安打，最終樂天就以2 ：1逆轉勝龍隊。

此役2局上朱育賢從前樂天隊友黃子鵬手中掃出右外野陽春砲，本季第11轟、生涯第180轟出爐，黃子鵬繳6.2局失1分優質先發無關勝敗。

今天徐若熙主宰戰局，開賽讓樂天打者20上20下，直到7局下兩出局後四壞保送林智平，全場所投的第92球才宣告挑戰完全比賽破功，隨即穩住陣腳三振林泓育。徐若熙用98球投完7局後退場，沒有被敲出安打也無失分，狂飆8K另有1次保送。

徐若熙不愧是「大巨蛋之王」，生涯在大巨蛋先發10場戰績6勝2敗，64.2局失5分僅2分責失，防禦率低到只有0.28。

9局下樂天反攻，兩出局後林立和陳晨威獲得保送，林智平敲安先追平比分，林泓育敲出再見安打終結比賽。

徐若熙。（記者林正堃攝）徐若熙。（記者林正堃攝）

徐若熙。（記者林正堃攝）徐若熙。（記者林正堃攝）

林泓育敲出再見安打。（記者林正堃攝）林泓育敲出再見安打。（記者林正堃攝）

朱育賢轟出全壘打。（記者林正堃攝）朱育賢轟出全壘打。（記者林正堃攝）

林智平。（記者林正堃攝）林智平。（記者林正堃攝）

黃子鵬。（記者林正堃攝）黃子鵬。（記者林正堃攝）

