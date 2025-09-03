中職》鈴木駿輔7局無失分力阻不名譽紀錄！富邦今年在洲際終於贏了

鈴木駿輔。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕歷經在洲際球場作客0勝7敗後，富邦悍將今在鈴木駿輔7局無失分好投壓制下領先，9局下一度遭遇亂流，終場富邦2:1險勝，本季在洲際終於贏球。

賽前本季作客洲際一勝難求的富邦悍將，面對8月投手MVP李博登，在3局先馳得點，靠的是蔡佳諺敲安，並因左外野手許庭綸處理球失誤攻佔二壘，高捷短打成功後，林澤彬安打得到1分。

富邦先發投手鈴木駿輔，連同去年效力樂天桃猿，來台2季合計前11場出賽，今是他首度踏上洲際球場出賽，前3局未被兄弟打者擊出任何安打，4局黃韋盛滾地球改判內野安打，兄弟安打才開張，鈴木駿輔該半局又被宋晟睿敲安，但力保不失。

李博登的父親查爾斯．李博登（Charles Leibrandt）生涯在大聯盟擁有140勝，曾在1985年效力皇家隊時期奪世界大賽冠軍。老李博登今現場關注下，李博登7局送出6次三振、失1分，連續7場優質先發。

8局上，富邦林澤彬面對後援上場的蔡齊哲，擊出陽春砲，個人生涯首轟出爐，也幫助球隊再添1分。

9局下，富邦守護神張奕登板，1出局後王政順、宋晟睿接連敲安，江坤宇接著也敲安，兄弟追回1分。富邦換上曾峻岳接替，高宇杰擊出雙殺打。

鈴木駿輔。（記者廖耀東攝）

林澤彬。（記者廖耀東攝）

林澤彬生涯首轟。（記者廖耀東攝）

李博登。（記者廖耀東攝）

李博登的父親老李博登（Charlie Leibrandt）在大聯盟生涯有140勝紀錄。（記者廖耀東攝）

