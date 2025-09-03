晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》林佳緯再見全壘打 統一逆轉5連勝

2025/09/03 22:04

林佳緯再見全壘打。（記者李惠洲攝）林佳緯再見全壘打。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕統一獅林佳緯在9局下半二出局後，轟出生涯第1支再見全壘打，5:3逆轉擊敗台鋼雄鷹。統一贏得5連勝，把台鋼打成3連敗。

台鋼前兩局都是首名打者就安打，第3局1出局攻佔二壘，但是欠缺臨門一腳，第4局率先上場的張肇元直接把球轟出全壘打牆，2出局後顏郁軒也擊出陽春全壘打，取得2:0領先。

張肇元本季第10轟，生涯首次單季全壘打達到2位數。

統一前3局只靠著2次四壞球上壘，4局下陳鏞基打出全隊首安的二壘打，2出局後林岱安也安打，陳鏞基搶攻本壘，被左外野手王柏融長傳狙殺。

第5局統一2出局後發動攻勢，林泓弦安打，陳傑憲打出直擊右外野手全壘打牆的三壘打扳回1分，終止江承諺的連續12局無失分。

台鋼第7局攻勢再起，靠著顏郁軒安打和2次觸身球攻佔滿壘，王博玄打出他今晚的第3支安打攻下保險分，比數再拉開為3:1。

第8局統一林佳緯和陳鏞基安打攻下1分，2出局後起用胡金龍代打，擊出三壘方向場地安打攻下追平分，3:3平手。

9局下統一率先上場的林子豪安打，2出局後林佳緯把握最後進攻機會，從台鋼終結者林詩翔手中轟出全壘打終結比賽。

張肇元陽春砲。（記者李惠洲攝）

顏郁軒陽春砲。（記者李惠洲攝）

張肇元陽春砲。（記者李惠洲攝）張肇元陽春砲。（記者李惠洲攝）

顏郁軒陽春砲。（記者李惠洲攝）顏郁軒陽春砲。（記者李惠洲攝）

胡金龍代打敲安追平比分。（記者李惠洲攝）胡金龍代打敲安追平比分。（記者李惠洲攝）

江承諺。（記者李惠洲攝）江承諺。（記者李惠洲攝）

胡智爲。（記者李惠洲攝）胡智爲。（記者李惠洲攝）

