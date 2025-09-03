TPBL》雲豹週六對決熊本Volters 高錦瑋、林信寬喊話全力搶勝

台日交流賽雲豹陣容。（台啤雲豹提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤永豐雲豹將於9月6日（週六）下午五點，在桃園楊梅體育園區體育館3樓迎戰來自日本B2聯盟勁旅熊本Volters，展開「台日友好城市交流賽」，此戰不僅是2025-26新賽季前的重要熱身，更是促進台日友誼的象徵，熊本Volters全隊已於昨抵台，全隊對於這次的交流活動都充滿期待，高錦瑋說：「兩年前我們去日本時，就有感受到當地所有人的熱情，球迷也很歡迎我們，今年希望我們能讓熊本Volters體驗一下雲豹主場的氣氛，希望桃園人一起進場，見證台日籃球交流的精彩時刻！」

雲豹將由高錦瑋、林信寬、曹薰襄、黃鎮、王皓吉、董永全、丁冠皓、汪哲宇、莊博元、徐宏瑋、劉元凱、克羅馬、迪亞洛與米勒披掛上陣，展現出完整陣容，熊本Volters則確定派出磯野寬晃、山本翔太、田中力、石川海斗、保坂晃毅、長島蓮、山田安斗夢、Mbodj Lamine、Nemanja Djurisic、Mitchell Lightfoot、Gregory Echenique等球員參賽，實際登錄名單預計將於賽前公布，交流賽將透過多平台播出，球迷可在DAZN2台（有線電視第74台、MOD214台）收看，也能透過台啤雲豹官方YouTube頻道收看網路直播。

為展現最高誠意，雲豹球團將於9月5日晚間在古華花園飯店舉辦Welcome Party，球員將穿上由「ElegaZzle-EZ西服」量身訂製的帥氣西裝，迎接首次來訪的熊本貴賓，象徵對交流夥伴的尊重，同時本次交流賽也獲「承業生醫」大力支持，並攜手熊本Volters長期贊助單位「日本櫻十字集團」，於桃園共同籌建長照園區，結合醫療照護與社區互動，打造兼具專業與溫度的示範基地，將為台灣長輩與家庭提供完整照護選擇，建立長照新典範，成為產業領導品牌。

本次交流賽球迷入場可獲得多重好禮，包括台日交流賽主視覺拍拍扇、怡仁醫院仙草茶、MIDO翠菓子與金牌FREE啤酒風味飲料（數量有限送完為止），中場活動也將推出「好箱趣旅行」與「一健穿心」兩大互動遊戲，冠軍可分別獲得箱寓行李箱及價值16,000元的怡仁醫院精緻健檢套餐，滿滿好禮將讓豹迷滿載而歸。

總教練羅德爾（Henrik Rödl）與球員對本週交流賽很期待，他表示，這是自己第一次率隊公開亮相，這場比賽將是季前的絕佳磨練機會，「金牌特務」林信寬強調這次球隊陣容比前兩年完整、全隊也信心十足，目標就是贏球。小高則說，雖然是交流賽，但自己已開始提前研究熊本Volters球員的特性，會以一貫的認真態度迎戰對手，全力將勝利留在桃園。

台日交流賽熊本陣容。（台啤雲豹提供）

台日交流賽轉播資訊。（台啤雲豹提供）

