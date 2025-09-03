晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》林智平壞了他的好事 徐若熙讚美「薑還是老的辣！」

2025/09/03 22:22

林智平敲出追平安打。（記者林正堃攝）林智平敲出追平安打。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天味全龍投手徐若熙完全主宰戰局，開賽讓樂天桃猿打者20上20下，直到7局下兩出局後四壞保送林智平，全場所投的第92球才宣告挑戰完全比賽破功，隨即穩住陣腳三振林泓育。徐若熙用98球投完7局後退場，沒有被敲出安打也無失分，狂飆8K另有1次保送無關勝敗。

今天賽後徐若熙表示，他知道林智平打擊和頭腦比較好，一直去跟他磨，還是有丟進去好球帶，可惜最後一球覺得林智平應該會出棒，那一球沒揮很可惜，「薑還是老的辣。」

此役一步步挑戰完全比賽，徐若熙坦言，比賽中沒想那麼多，就是一直丟、一直丟，隊友也沒有跟他提起這件事，就跟平常一樣。

徐若熙不愧是「大巨蛋之王」，生涯在大巨蛋先發10場戰績6勝2敗，64.2局失5分僅2分責失，防禦率低到只有0.28，他說，在大巨蛋投球，真的挺舒服的，黃子鵬也投得不錯。此役黃子鵬繳6.2局失1分優質先發無關勝敗。

徐若熙沒有續投第8局，他認為，有可能是中間隔17天再先發，教練團擔心他強度拉太強身體會不舒服，所以才沒讓他繼續投下去，休息多一點對身體會比較好，但實戰投球有時候會沒辦法調整到位，畢竟期間單純只有牛棚練投，不容易調整。

林智平敲出追平安打。（記者林正堃攝）林智平敲出追平安打。（記者林正堃攝）

