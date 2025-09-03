中職》再見安打、再見全壘打接著來 林佳緯直呼神奇

林佳緯獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕上週打出生涯第1支再見安打的統一獅林佳緯，今天再加碼轟出再見全壘打，接連再見讓林佳緯直呼神奇。

統一今天兩度落後台鋼雄鷹2分，第8局林佳緯率先上場敲安，帶動連得2分的攻勢追平比數，9局下統一林子豪也率先安打，雖然2出局後還停留在一壘，林佳緯把握最後進攻機會，把聯盟最多救援的台鋼林詩翔的第1個好球，轟出右外野全壘打牆終結比賽。

請繼續往下閱讀...

林佳緯上週六對富邦悍將打出生涯第1支再見安打，只間隔1場又轟出再見全壘打，讓他直呼神奇。林佳緯表示，最近好像關鍵時都輪到他打擊，上場前就已經想好要怎麼攻擊，有信心再當英雄，剛好林詩翔投到他設定的位置，毫不猶豫出手，打到就知道會出去，只擔心會轉出界外。

林佳緯前3打席面對台鋼先發投手江承諺都沒有安打，他表示，前3次打擊確實沒有打好，江承諺雖然球速不快，進壘角度很刁鑽不好攻擊，第8局掌握台鋼換投的契機，終於敲出安打，也讓他心情放鬆不少，對於最後一擊更有信心。

林佳緯獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）

林佳緯獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法