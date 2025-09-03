中職》太爆笑！以為是客場 林泓育敲再見安竟滿臉問號

林泓育。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿「小胖」林泓育今天敲出再見安打，助隊以2：1逆轉勝味全龍，賽後他笑說，忘記這場大巨蛋是主場，以為是客場，是一支超前比分安打，沒想到竟然是再見安打，一開始看到隊友衝進場內慶祝，還想說他們跑出來幹嘛，原來是自己搞錯了。

9局下樂天從兩出局後反攻，面對龍隊守護神陳冠偉，林立和陳晨威選到保送，林智平和林泓育連續安打終結比賽，這也是林泓育生涯第3支再見安打，他說，出局沒關係，一旦有人上壘就一直有機會，「但輪到我打的時候想說死定了，到我就結束了，上了場還是專注在投打對決，盡可能擊到球。」

龍隊先發投手徐若熙先發7局未被敲安無失分，表現近乎完美，林泓育對他3支0吞下2K，他表示，前面對徐若熙擊球節奏沒到很好，還被三振兩次，投手不一樣，情況也不一樣，要更專注面對當下情況，「若熙控球和球路位移都滿完美的，取得好球數領先後的投球節奏非常快，一開場就是一直投好球，逼得我們要積極出棒。」

這場比賽樂天野手全員拉高褲管露出襪子應戰，果然打出一場漂亮的逆轉勝，發起人正是林泓育和林立，林泓育透露，「2023年最後一個月也是這樣做，不是因為這樣做就會變得怎麼樣，就多一個連結嘛，後來教練也都自發性地做這些事，我還滿感動的，其實有些人不知道，但就會互相影響其他人，盡可能有一致性。」

