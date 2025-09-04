中職》開訓署名天才喊話10轟 張肇元達陣捕手史上罕見的「10-20」

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹鐵捕「超級牛」張肇元昨對統一獅夯出本季第10轟，成為隊史第一位單季雙位數全壘打的本土打者，亦是史上第3位單季「10（轟）-20（盜壘阻殺）的捕手，這一轟也達陣他以「俺は天才だ（我是天才）」之名在小卡寫下的目標，強勢叩關今年最佳十人捕手獎。

今年1月13日台鋼雄鷹隊的開訓儀式，球團讓選手將新球季目標寫在小卡上，只見有張小卡署名「俺は天才だ」，目標是「十支全壘打」，當時一度引發球迷熱議和猜測，卻始終猜不到是誰的日文署名如此熱血又中二。

張肇元。（記者李惠洲攝）

這位「我是天才」的署名者，正是昨天成為史上第4位單季10轟捕手的張肇元。雖然他沒有旅日經驗，但去年12月自費赴日取經，找上根鈴雄次強化長打。這位日本打擊名師加強技術之餘，也不斷灌輸要對自己有自信，「你睡覺前，要告訴自己『俺は天才だ』。」

「我是天才」變成張肇元每晚睡前自我激勵的台詞。直到台鋼開訓儀式，當他收到球團給的小卡，決定霸氣寫上藏在心中已久的10轟願望，但過去只有陳金茂、林泓育、吉力吉撈・鞏冠能以捕手身份達陣，加上過去在二軍單季最多轟也只有4支，讓他心中感到有些不切實際，靈光一閃署名「我是天才」來增強自信。

技術和心理都升級的「天才肇元」，在本季第90場出賽猛敲本季第10轟，今年已獲最佳九人獎票選資格的捕手中，只有他跟張閔勛的打擊成績高於聯盟平均水準，且張肇元的44分打點高居捕手第一。

在守備部分，張肇元本季已上演跟蔣少宏並列全聯盟最多的28次盜壘阻殺，只要再抓到2次，將是繼1992年陳金茂後、史上第2位單季「10（轟）-30（阻殺）」的捕手。這1位台鋼在2022年支付300萬從統一獅選進的主戰鐵捕，堪稱是擴編選秀最成功的指名之一。

★史上達陣「10（轟）-20（阻殺）」的捕手

年份 球隊 選手 開轟 盜壘阻殺數

1992年 味全 陳金茂 *15轟 39阻殺

2011年 桃猿 林泓育 *17轟 25阻殺

2025年 台鋼 張肇元 10轟 28阻殺

備註：*為以捕手身份上場的開轟數，不計入其他守位或擔任DH的全壘打。

