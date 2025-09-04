台維斯盃》挪威一哥魯德列官方名單 能否來台受矚目

魯德。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年台維斯盃世界一級賽事，9月13至14日將於台北市網球中心登場，守土有責的台灣隊即將迎戰北歐強敵挪威，依主辦單位ITF（國際網總）公布雙方陣容，目前ATP世界男單排名12的魯德（Casper Ruud）已在列，屆時能否來台展現頂級球星身手？備受球迷期待。

賽前10天宣告的雙方代表隊，挪威客軍由資深教頭哈塞特（Anders Haseth）擔任隊長，暫定前世界第2、曾3度獲得大滿貫男單亞軍的魯德挑大梁，與去年溫布頓錦標賽青少男單冠軍謝爾（Nicolai Budkov Kjaer），以及杜拉索維奇（Viktor Durasovic）、霍拉耶爾（Herman Hoeyeraal）、利倫根（Lukas Hellum Lilleengen）等好手共同組軍，實力相當堅強。

至於台灣隊仍由「最強隊長」盧彥勳執掌兵符，率領曾俊欣、吳東霖、黃琮豪、何承叡與莊吉生等職業球員捍衛主場，期許守下明年世界組總決賽資格戰門票。由於雙方陣容還是可能調整，屆時得以下週實際出賽為準。

