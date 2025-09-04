晴時多雲

體育 籃球 NBA

NBA》球星雷納德遭爆與快艇簽8.6億密約！ 聯盟將展開調查

2025/09/04 07:34

雷納德。（資料照）雷納德。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕快艇老闆巴爾默（Steve Ballmer）在被最近爆料跟陣中球星雷納德（Kawhi Leonard）達成密約，透過給予雷納德空頭公司職位，支付2800萬美元（約新台幣8.6億元）薪水好規避NBA的薪資上限，NBA在知悉爆料後，將對此展開調查。

NBA官方透露給《The Athletic》表示，他們已經注意到稍早媒體有關快艇與雷納德的報導，將會開始展開調查。

最早這起消息是從前環保公司Aspiration員工在播客節目上《Pablo Torre Finds Out》的爆料展開。該員工透露，巴爾默透過Aspiration公司在2022年跟雷納德簽下4年2800萬美元的代言合約，但該公司在今年3月已經申請破產。

在破產的文件中顯示，Aspiration公司的聯合創辦人桑柏格（Joe Sanberg）因為電信詐欺被逮捕，並於8月認罪，而雷納德所管理的公司KL2 Aspire,LLC聲稱應該收到700萬美元。Aspiration最大的債權人則是快艇，他們聲稱被欠了3000萬美元。

報導提到，在2019年雷納德跟快艇簽約時就曾被NBA進行調查，當時有消息告訴NBA，雷納德的叔叔兼商業夥伴，曾在簽約時要求額外好處，包含球隊的股份、私人飛機、房子，以及場外代言收入，但NBA後續並未找到快艇答應這些條件的證據。

此次的爆料倘若屬實，那球隊最慘會被處750萬美元罰款，同時也會被沒收選秀權，球員合約將無效，球員最高罰款35萬美元，還有球隊人員的禁賽。

