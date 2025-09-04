晴時多雲

MLB》開轟後上演「大場面」 巨人查普曼遭禁賽1場、4人吞罰款

2025/09/04 07:50

昨天的洛磯、巨人之戰首局上演衝突場面。（資料照，美聯社）昨天的洛磯、巨人之戰首局上演衝突場面。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛磯昨天與巨人之戰，首局就上演「大場面」導致3人被趕出場。洛磯最後以4比7輸球。大聯盟官方今天宣布，查普曼（Matt Chapman）因推擠對手，遭處禁賽1場、以及未公開的罰款。查普曼對此選擇上訴。

洛磯32歲先發左投弗里蘭（Kyle Freeland）昨天首局被巨人強打德弗斯（Rafael Devers）敲兩分砲後，弗里蘭不滿德弗斯開轟後的慶祝動作，兩人互嗆、雙方板凳清空，這時查普曼衝上場推擠弗里蘭，兩隊發生肢體衝突。

經裁判檢視後，弗里蘭、弗里蘭、巨人游擊手阿德梅斯（Willy Adames）都被趕出場。弗里蘭先發只丟8球就「下班」，最終吞本季第14敗。

大聯盟官方宣布，查普曼將被禁賽1場，原定今天開始執行，但查普曼選擇上訴，因此禁賽暫緩執行，直到申訴程序完成。

此外，弗里蘭、阿德梅斯、查普曼、以及德弗斯都在這起衝突事件中有不當行為，都被處以罰款。

查普曼。（資料照，美聯社）查普曼。（資料照，美聯社）

