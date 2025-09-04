晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》米勒連9顆滑球飆隊史第2次「完美一局」！ 教士仍遭金鶯橫掃

2025/09/04 07:47

米勒飆出教士隊史第2次的完美一局。（美聯社）米勒飆出教士隊史第2次的完美一局。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士火球男米勒（Mason Miller），今天在對陣金鶯的比賽，飆出教士隊史第二次的「完美一局」，不過球隊最終仍以5：7輸球。

米勒在8局登板，對傑克森（Jeremiah Jackson）、蒙卡索（Ryan Mountcastle）、李維拉（Emmanuel Rivera）各用3球飆出3K，完成史上第121次的完美一局。值得一提的是，擁有破100英哩火球的米勒，今天丟的9顆球全部都是滑球，9球有8球讓對手揮棒落空，另1球則是打者看著球進好球帶。

巧合的是，米勒與教士隊史第一次完成完美一局的投手勞倫斯（Brian Lawrence）一樣，面對的隊伍都是金鶯，勞倫斯在2002年6月12日締造隊史首次的完美一局。

不過本場比賽教士先發投手柯提斯（Nestor Cortes）僅投2.1局就被打4支全壘打，失掉6分都是責失分導致球隊從首局開始就得苦追，最終金鶯以7：5擊敗教士，系列賽3戰橫掃，而吞下4連敗的教士，接下來將休息一天，與國聯墊底的洛磯交手。

