體育 棒球 MLB

MLB》遭質疑故意砸隊友 瓦德茲經紀人駁斥：太荒謬、不尊重選手

2025/09/04 08:43

太空人31歲明星左投瓦德茲。（資料照，路透）太空人31歲明星左投瓦德茲。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人31歲明星左投瓦德茲（Framber Valdez）昨天在主場面對洋基，他主投5局失6分，太空人最終以1比7輸球。瓦德茲疑似看錯暗號，不慎打中自家29歲捕手薩拉札（César Salazar）的胸口，引發外界質疑是否「故意砸自家人」。瓦德茲的經紀人卡布雷拉（Ulises Cabrera）今天發聲強調，這種說法太荒謬、完全不尊重他個人。

瓦德茲在第5局被洋基葛里遜（Trent Grisham）敲滿貫彈後，接著面對下一棒的洋基打者沃爾普（Anthony Volpe）時，瓦德茲丟一顆92.8英哩的伸卡球，與捕手薩拉札預想的球路不同，這顆球打中薩拉札的胸口。這個場面引起外界質疑是否故意砸人。

身為瓦德茲的經紀人，卡布雷拉向《休士頓紀事報》表示，「認為他會故意傷害隊友的想法很荒謬，這完全是對他個人和身為選手的不尊重，他的職業生涯表現證明過這點。任何與此相反的說法都是完全被誤導的，也是不對的。」

「先發投手不會在任何情況下故意傷害隊友。」卡布雷拉說，「暗號出錯這種事很常發生，就像投手搖頭配球，這根本不是問題。」

太空人總管布朗（Dana Brown）今上休士頓當地廣播節目表示，「我相信他當時很沮喪，任何參加過運動的人都知道...你會感到失望、慌亂、生氣，而這些事情就會發生。有時候你氣到眼前一片模糊，他和捕手暗號出錯，比賽後他也談過，事情就解決了。」

