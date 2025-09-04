晴時多雲

體育 網球

美網》史薇泰克爆冷止步8強 賽後被記者狂問「需要休息嗎？」

2025/09/04 08:18

史薇泰克。（路透）史薇泰克。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕波蘭第2種子史薇泰克（Iga Swiatek）今天在美國網球公開賽女單8強，以4：6、3：6爆冷敗給美國好手安尼西莫娃（Amanda Anisimova），無緣晉級，賽後小史還在記者會被媒體惹得不開心。

史薇泰克在7月溫布頓網球錦標賽決賽以兩個6：0橫掃安尼西莫娃，如今雙方在美網8強再次狹路相逢，小史的宰制力消失，失誤過多，全場遭4度破發，沒能搶下4強門票。

賽後記者會史薇泰克被一名記者追問是否需要好好休息，讓心理好好放鬆，因為她已經連續比了很多比賽，小史則說，跟負責安排賽程的人談談，還反問媒體，「那你需要心理休息嗎？你看起來需要休息一下。」

該記者回應：「我知道。」史薇泰克也接著追問對方，「那你在這裡做什麼？」記者說：「我必須堅持到比賽結束。」小史則用一句「那祝你好運」結尾，結束這段尷尬的對話。

史薇泰克表示，前次交手雖以兩個6：0擊敗安尼西莫娃，但不代表對手會一直犯同樣的錯，因為她本來就是很出色的球員，「我做好打硬仗的準備，而她最終贏了，所以那次的結果不是那麼重要。」

美國第8種子安尼西莫娃將與日本大坂直美和穆霍娃（Karolina Muchova）之間的勝方爭奪4強門票。

安尼西莫娃。（歐新社）安尼西莫娃。（歐新社）

