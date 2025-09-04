晴時多雲

體育 籃球 NBA

NBA》後東契奇時代核心再確立！ 獨行俠27.6億續華盛頓延長約

2025/09/04 08:35

華盛頓。（資料照）華盛頓。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠在今天跟陣中優質前鋒華盛頓（P.J. Washington）簽下一張4年9000萬美元（約新台幣27.6億）延長合約，將讓他待在球隊直到2029-30賽季。

華盛頓原本的合約還剩下1個賽季，在2025-26賽季他的薪水為1410萬美元，新合約將在2026-27賽季開跑，直到2029-30賽季結束。本筆簽約再次確立「後東契奇（Luka Doncic）」的另一位核心，休賽季獨行俠與厄文（Kyrie Irving）以及加佛德（Daniel Gafford）都簽下一張3年延長合約。

華盛頓在2023-24賽季從黃蜂轉戰獨行俠，上季他共出賽57場，平均可以拿下14.7分、7.8籃板、2.3助攻、1.1火鍋、1.1抄截，投籃命中率45.3%、三分命中率38.1%，他是上個賽季8位能夠至少出賽50場，場均1火鍋、1抄截以上的球員之一。

獨行俠在上季震撼交易掉原本被視為隊史門面的東契奇後，「幸運」抽到狀元籤選下佛拉格（Cooper Flagg）成為球隊新希望。在簽下華盛頓後，未來獨行俠將以佛拉格、明星長人戴維斯（Anthony Davis）、射手湯普森（Klay Thompson）、明星後衛厄文與加佛德等人建隊。

