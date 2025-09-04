美網》安尼西莫娃走出雙蛋慘痛失利甜蜜復仇 首闖4強寫一難得紀錄

美國好手安尼西莫娃。（路透）

〔記者吳孟儒／台北報導〕美國好手安尼西莫娃（Amanda Anisimova）今天在美國網球公開賽女單8強以6：4、6：3擊敗波蘭第2種子史薇泰克（Iga Swiatek），為今年溫布頓網球錦標賽的慘痛失利復仇，生涯首闖美網4強，賽後她也直言這一刻簡直像做夢一樣。

安尼西莫娃在7月溫網決賽以兩個0：6敗給史薇泰克，如今她成功在美網復仇，這場勝利不僅是她個人第3度闖進大滿貫4強，更成為大威廉絲（Venus Williams）、小威廉絲（Serena Williams）之後，首位在三種不同場地的大滿貫（法網、溫網、美網）都殺進4強的美國女將。

能在自家主場回報一箭之仇，安尼西莫娃說：「我歷經了人生最棒的一段旅程，從來美網的第一天開始，我就先想著先過第一輪吧，這對我來說簡直像做夢一樣，能夠以這樣的方式走出溫布頓的失利，對我來說意義非凡，我為了扭轉頹勢付出巨大努力，今天的勝利證明一切，我能做到，這真的太特別了。」

美國第8種子安尼西莫娃將與日本大坂直美和捷克穆霍娃（Karolina Muchova）之間的勝方爭奪4強門票。

