MLB》大谷翔平抱病敲雙安還大秀快腿！ 道奇得點圈軟手吞2連敗

大谷翔平抱病上場仍敲雙安。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平在今天原本要二刀流上陣，但卻因為感冒不適賽前臨時更換先發投手，本場大谷翔平抱病大展快腿敲雙安，然而道奇卻兩度中「滿壘計」，全場得點圈7打數0安打，留下高達10個殘壘，以0：3不敵海盜苦吞2連敗確定輸掉系列賽，下場將避免遭到橫掃。

道奇此役派出斯漢（Emmet Sheehan）頂替大谷翔平先發，他主投4.2局被打5支安打，含雷諾斯（Bryan Reynolds）與麥卡琴（Andrew McCutchen）2發陽春砲失掉2分，送出6次三振與2次四壞保送，在他退場後，6下海盜從卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）手中再打1分。

道奇本場並非沒有攻勢，2上道奇就靠著安打與2次四壞保送，於0出局攻占滿壘，但接下來2棒帕赫斯（Andy Pages）、佛里蘭（Alex Freeland）連續吞K，赫南德茲（Enrique Hernandez）飛球出局大中計無功而返，3局道奇再度於2出局後攻佔滿壘，但卡爾（Alex Call）也未能建功。

抱病上場的大谷翔平在前2打席沒安打後，第三打席敲出二壘安打，第四打席再快腿跑出內野安打，接下來還在隊友擊出右外野深遠飛球出局時，奮力跑向二壘只為給隊友得點圈機會，卻未能被隊友送回來，最後打席大谷翔平遭到三振出局。

本場比賽道奇還傷了捕手史密斯（Will Smith），他在2局下被擦棒球打中右手導致挫傷，3上就被拉辛（Dalton Rushing）代打退場。

