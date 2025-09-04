MLB》佐佐木朗希均速、球威都不理想 道奇教頭給出嚴厲評價

佐佐木朗希。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇23歲新人佐佐木朗希昨天在小聯盟3A復健賽登板，主投5局失4分吞敗。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天表示，佐佐木朗希這場比賽的球威未達球團的期望。

佐佐木朗希昨先發5局用69球，被敲3安包含2轟，失掉4分，賞2次三振，丟2次四壞、1次觸身球，此戰的速球均速只有94.4英哩（約151.9公里）。

旅美第一年的佐佐木朗希，本季在5月中旬因右肩夾擠症候群進傷兵名單，近期到3A展開復健賽。朗希今年在3A出賽4場，吞下2敗，防禦率7.07，共投14局被敲17安，送8次三振，丟9次四死球，被打擊率3成15，每局被上壘率為1.79。

羅伯斯坦言，對佐佐木朗希的表現感到訝異，他的天賦無庸置疑，實際的表現卻沒有跟上，球威和球速都需要再提升一個層級。

羅伯斯指出，面對3A的打者，希望佐佐木朗希能有更好的成績，「現在的標準很高，因為我們正處於爭奪分區冠軍的時刻，如果現在他要在我們投手群中獲得出賽機會，他必須展現強烈的緊迫感，而且要有宰制級的表現。」

佐佐木朗希去年季後透過入札制度挑戰大聯盟，最後加盟道奇，簽約金為650萬美元。朗希本季在大聯盟先發8場，拿到1勝1敗、防禦率4.72，共投34.1局賞24次三振，丟22次保送、3次觸身球，被打擊率2成25，每局被上壘率為1.49。

