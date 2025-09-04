威廉波特少棒》歡慶東園少棒世界冠軍 民代攜手商圈發珍奶 總統今接見小將

吳沛憶（左一）、劉耀仁（右一）攜手商圈及東園少棒發放珍奶，歡慶世界冠軍。（吳沛憶辦公室提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市萬華區東園國小在世界少棒聯盟（LLB）少棒錦標賽封王，睽違29年奪世界冠軍，不僅全台振奮，萬華在地民眾更感到與有榮焉。立委吳沛憶、北市議員劉耀仁昨（3日）就攜手在地加蚋商圈店家，邀請冠軍球員林晉擇、劉韋亨、陳啟盛及教練團發放668杯珍奶，還加碼送「都你們在帥！冠軍紀念貼紙」；總統賴清德今上午也接見東園少棒隊。

吳沛憶表示，此次活動由在地加蚋商圈 17 家店家熱情贊助珍珠奶茶，並加碼再送「2025東園少棒世界冠軍紀念貼紙」；此外，今上午賴清德接見東園國小少棒隊。

昨日活動開始前1小時，東園國小前的保德公園就已人潮滿滿，鄉親搶見東園少棒冠軍隊風采，民眾大讚少棒隊「都你們在帥！」東園國小張鍾榮校長、少棒隊冠軍球員林晉擇、劉韋亨、陳啟盛及教練團賴敏男、駱政宇、藍振奕也到場親自將珍奶與貼紙發放給熱情民眾，感謝對於東園少棒的支持。

賴敏男說，感謝鄉親熱情支持，這份榮耀也屬於萬華；藍振奕則表示，這個冠軍不僅是屬於東園少棒，也是全台灣人民大家一起共享；駱政宇則感謝大家熱情應援，並表示今後東園少棒也將繼續努力。

