晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

威廉波特少棒》歡慶東園少棒世界冠軍 民代攜手商圈發珍奶 總統今接見小將

2025/09/04 09:34

吳沛憶（左一）、劉耀仁（右一）攜手商圈及東園少棒發放珍奶，歡慶世界冠軍。（吳沛憶辦公室提供）吳沛憶（左一）、劉耀仁（右一）攜手商圈及東園少棒發放珍奶，歡慶世界冠軍。（吳沛憶辦公室提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市萬華區東園國小在世界少棒聯盟（LLB）少棒錦標賽封王，睽違29年奪世界冠軍，不僅全台振奮，萬華在地民眾更感到與有榮焉。立委吳沛憶、北市議員劉耀仁昨（3日）就攜手在地加蚋商圈店家，邀請冠軍球員林晉擇、劉韋亨、陳啟盛及教練團發放668杯珍奶，還加碼送「都你們在帥！冠軍紀念貼紙」；總統賴清德今上午也接見東園少棒隊。

吳沛憶表示，此次活動由在地加蚋商圈 17 家店家熱情贊助珍珠奶茶，並加碼再送「2025東園少棒世界冠軍紀念貼紙」；此外，今上午賴清德接見東園國小少棒隊。

昨日活動開始前1小時，東園國小前的保德公園就已人潮滿滿，鄉親搶見東園少棒冠軍隊風采，民眾大讚少棒隊「都你們在帥！」東園國小張鍾榮校長、少棒隊冠軍球員林晉擇、劉韋亨、陳啟盛及教練團賴敏男、駱政宇、藍振奕也到場親自將珍奶與貼紙發放給熱情民眾，感謝對於東園少棒的支持。

賴敏男說，感謝鄉親熱情支持，這份榮耀也屬於萬華；藍振奕則表示，這個冠軍不僅是屬於東園少棒，也是全台灣人民大家一起共享；駱政宇則感謝大家熱情應援，並表示今後東園少棒也將繼續努力。

吳沛憶（左一）、劉耀仁（右一）攜手商圈及東園少棒發放珍奶，歡慶世界冠軍。（吳沛憶辦公室提供）吳沛憶（左一）、劉耀仁（右一）攜手商圈及東園少棒發放珍奶，歡慶世界冠軍。（吳沛憶辦公室提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中