體育 棒球 MLB

MLB》內角大壞球敲內野安打！大谷翔平創史上最離奇紀錄（影音）

2025/09/04 10:10

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊大谷翔平今天雖然因為身體不適臨時取消先發登板，但他仍在打擊區上奮戰，甚至還用快腿跑出一支大聯盟史上最離奇安打。

大谷翔平本場比賽5打數2安打吞下2K，不過在第四打席時，他面對左投西斯克（Evan Sisk）的內角大壞球，硬是出棒將球打進場內，靠著快腿擊敗三壘手迪凡尼（Cam Devanney），跑出一支內野安打。

根據大聯盟專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平7局的內野安打，擊球位置距離本壘板正中心1.94英尺（約59.13 公分）之外，是自2008年起追蹤逐球數據以來，左打者面對內角球，擊球點離本壘板最遠的非觸擊安打。

大谷翔平敲出史上最離奇安打。（美聯社）大谷翔平敲出史上最離奇安打。（美聯社）

大谷翔平敲出安打的擊球點距離本壘板相當遠。（圖片取自推特）大谷翔平敲出安打的擊球點距離本壘板相當遠。（圖片取自推特）

