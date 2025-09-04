晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》千賀滉大近9場0勝、防禦率近6 大都會考慮下放小聯盟調整

2025/09/04 10:47

千賀滉大。（美聯社）千賀滉大。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會日籍強投千賀滉大自傷癒復出後表現不理想，由於大都會正值爭奪季後賽席次的關鍵時刻，大都會考慮要把千賀滉大下放至小聯盟3A調整。但依據合約，這需要千賀滉大本人的同意。

根據《紐約郵報》記者普瑪（Mike Puma）指出，大都會將在美國時間週五得知千賀是否願意接受降至小聯盟的決定。

千賀滉大本季前13場先發的防禦率僅1.47，但今年美國時間6月12日與國民之戰，千賀在補位一壘時，自家一壘手阿隆索（Pete Alonso）傳球丟偏，讓千賀為了接球，不慎拉傷右大腿，隨後被放進15天傷病名單。

千賀滉大在7月11日歸隊，近9場先發的防禦率為5.90，沒有一場比賽投滿6局，也沒有摘勝投。千賀滉大前一場先發是在美國時間8月31日，當時面對馬林魚投4.2局失5分吞敗。千賀滉大本季先發22場，戰績7勝6敗，防禦率3.02。

門多薩今天受訪沒有具體說明球隊是否向千賀滉大提出小聯盟的選項，「所有可能性都擺在桌上...我們都知道，如果真的要這樣做，他必須要同意。」

大都會近期先發輪值不穩，當家左投馬奈亞（Sean Manaea）因傷缺席賽季前半段，目前出賽10場9場先發，戰績1勝2敗、防禦率5.60；今年進明星賽的大都會左投皮特森（David Peterson），近5場先發的防禦率為7.56。

大都會今天以2比6敗給老虎，目前仍以75勝65敗排國聯東區第二、國聯外卡第三的位置。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中