NBA》29歲狀元郎「西門」可能退休！ 美媒爆料不確定是否延續生涯

〔體育中心/綜合報導〕根據《紐約郵報》記者邦迪（Stefan Bondy）爆料，現年29歲的西蒙斯（Ben Simmons）正在考慮退休，儘管尼克和其他球隊對他有興趣，但他也有可能選擇直接高掛球鞋。

西蒙斯在2024-25賽季先後效力籃網與快艇隊，共出賽51場，平均拿下5.0分、5.6次助攻與4.7個籃板。不過自2021年起他就飽受傷勢困擾，從七六人被交易到布魯克林後，也因傷始終無法找回昔日身手。

西蒙斯自2016年以狀元之姿加盟NBA以來，9個賽季中就曾因傷導致2個賽季完全報銷，自2018-19賽季後再也沒打滿60場，最近一次超過51場還是2020-21賽季。

生涯累積已經賺進超過2億美元的西蒙斯，如今在出賽時間不穩定、身體狀態又難以支撐的情況下，傳出有意提早退休。曾經的他被視為能改變比賽的天才球員，憑藉身高優勢、出色防守和傳球視野讓外界對他寄予厚望，但最終始終未能達到預期的高度。

儘管如此，西蒙斯仍留下許多值得一提的成就，包含在2019至2021年間連續三季入選明星賽、2020年與2021年兩度入選年度防守第一隊，2019-20球季更名列年度第三隊，被認為是同世代最佳的防守者之一。

