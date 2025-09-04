MLB》克服開賽落後5分劣勢！ 藍鳥狂敲5轟+18安 逆轉擊退紅人

藍鳥強打小葛雷諾敲超前轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美東龍頭藍鳥隊今天開賽陷入0比5的劣勢，但藍鳥打線全場狂敲18安，包含單場5轟追平本季單場最多紀錄，藍鳥最後在客場以13比9逆轉擊敗紅人，讓藍鳥以2勝1敗收下系列賽。

紅人打線第2局靠5安和1次保送，單局灌進5分，讓藍鳥以0比5落後。但藍鳥打線第3局起開始局局有得分，史普林格（George Springer）第3局敲陽春砲，第4局藍鳥瓦修（Daulton Varsho）和柯克（Alejandro Kirk）的「背靠背」陽春彈追2分，第5局巴傑爾（Addison Barger）轟追平兩分砲，接著藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲超前陽春砲，藍鳥隊以6比5超前。

藍鳥打線第6局、第7局各用高飛犧牲打添加保險分，第8局靠3安、2保送、1次高飛犧牲打，外加對手守備失誤，單局打進4分。紅人隊雖然在7、8局連追4分，藍鳥明星後援霍夫曼（Jeff Hoffman）第9局關門守成，助球隊收近4場第3勝。

藍鳥贏球。（美聯社）

藍鳥全場18安，瓦修3安2打點，巴傑爾2安4打點，法蘭斯（Ty France）3安2打點。史普林格2安1打點包含1轟，這是他本季第27轟居藍鳥全隊最多。小葛雷諾全場2安2打點包含一發陽春砲，以22轟排藍鳥全隊第二多。

近期傷癒復出的前塞揚強投畢伯（Shane Bieber），雖然第2局失5分，他從第3局起回穩，一度連續解決10名打者，完成6局投球工作。畢伯主投6局被敲5安，失掉5分，賞6次三振、丟2次保送，摘本季第2勝，賽後防禦率為4.15。

紅人投手里特爾（Zack Littell）先發4.1局失5分無關勝敗，曾待過日職日本火腿的馬丁尼茲（Nick Martinez）1.2局失2分，吞本季第11敗。紅人打線全場也有10支安打。而紅人輸球後，戰績來到70勝70敗，距離國聯外卡第三的大都會仍有5場升差。

藍鳥接下來將休兵一天，接著到紐約與美東第二的洋基隊展開3連戰，目前雙方有3.5場勝差。

