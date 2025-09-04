晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》洋基牛棚大爆炸對太空人狂失6分！ 條紋軍3轟成空響（影音）

2025/09/04 11:25

洋基把5局失2分的先發投手沃倫給換下場，隨後牛棚狂失6分導致比賽輸掉。（美聯社）洋基把5局失2分的先發投手沃倫給換下場，隨後牛棚狂失6分導致比賽輸掉。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基本季千瘡百孔的牛棚陣容今日再次爆炸，浪費先發投手沃倫（Will Warren）5局失2分好投，4任牛棚投手聯手狂失6分，終場以7：8遭太空人扳平系列賽。

洋基2局上「怪力男」史坦頓（Giancarlo Staton）陽春砲炸裂取得1：0領先，4上威爾斯（Austin Wells）2分砲炸裂，洋基3：0領先。5下沃倫被烏里耶斯（Ramon Urias）敲出高飛犧牲打掉分，5局打完洋基仍取得3：1領先。

6上洋基再追加1分保險分，6下沃倫被陽春砲狙擊後退場，接替投球的克魯茲（Fernando Cruz）被敲2安失掉1分，洋基剩下1分領先。7下換威佛（Luke Weaver）被串聯安打扳平，比數4：4重回原點。

8下昔日兩屆年度救援王，本季瘋狂大爆炸的威廉斯（Devin Williams）登板，他也毫不意外地率先被柯瑞亞（Carlos Correa）敲出二壘安打，儘管送出2K，但也投出3次四壞保送，免費奉送超前分，威廉斯退場後，本季透過交易來的新同學多法爾（Camilo Doval）登板繼續放火，先被潘尼亞（Jeremy Pena）敲安失掉1分，再發生投手犯規免費送分，然後又投出暴投再送1分，讓單局太空人豪取4分，以8：4反超比數。

洋基9局最後反攻，賈吉（Aaron Judge）在2出局後敲出本場比賽第一支安打，貝林傑（Cody Bellinger）接續轟出一發3分砲，無奈奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）無法延續攻勢，終場洋基就以7：8，1分差輸球。

