NBA》這樣也能進！柯瑞超神一擊獲選年度最佳好球（影音）

The results are in for Best Play of the Year



Stephen Curry wins the 2025 NBA Fan Favorites Award for his behind-the-back, fading floater as voted by YOU, the fans! pic.twitter.com/2a9GsS7JIG — NBA （@NBA） September 2, 2025

〔記者粘藐云/綜合報導〕NBA官方日前公布2024-25賽季球迷票選的年度最佳好球，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）一次壓哨的神奇拋投，被球迷選為這季的年度好球。

這一場比賽為勇士在主場面對太陽一戰，當時在上半場讀秒階段，柯瑞拿到球後先是從背後換手運球，接著一路突破並把球拋出，且剛好壓哨放進，神奇一擊讓全場球迷驚呼，事後柯瑞本人也一臉震驚。這一球獲得多數球迷青睞，在票選中脫穎而出，成為2024-25賽季最佳好球。

37歲的柯瑞過去曾幫助勇士拿下4座冠軍，生涯2度獲選年度MVP，上季灣區雖補進「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），但最後仍在西部季後賽第2輪遭灰狼淘汰，無緣再次挑戰金盃。

柯瑞。（資料照）

