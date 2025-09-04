晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》疑不還海盜菜鳥首安球！ 道奇先發斯漢賽後做出解釋（影音）

2025/09/04 12:40

斯漢。（法新社）斯漢。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇先發投手斯漢（Emmet Sheehan）今天在比賽中出現惹議行為，他在28歲菜鳥迪凡尼（Cam Devanney）敲出首安後，在海盜要求換球時竟疑似將拿到的新球丟回海盜休息室，但賽後斯漢表示自己不是故意的。

事情發生在2局下半，迪凡尼敲出左外野方向的平飛安打，生涯首安出爐，當下海盜球員休息室也紛紛要求換球，但只見斯漢拿到球後打量一陣子不願讓出，在收到新球後，把兩顆球放進手套當中，置換一番後疑似將新球直接丟進球員休息室，此舉因為都在鏡頭下進行，導致引起球迷大量討論。

賽後斯漢直言，自己並不是故意的，他沒有意識到對方有在要球，「我完全不清楚。我很喜歡那顆球，所以我試著把他留下。我沒有理解到那是他的生涯首安。所以我會在明天去找他，親自向他道歉，想辦法彌補他。不過是的，那完全就是無意的。」

儘管斯漢的舉動可能引起球迷的怒火，但是迪凡尼在賽後透露，自己小聯盟時期就已經認識斯漢，而且他拿到的應該是正確的球：「我不確定確切發生了什麼事，我剛剛才知道，但我覺得我拿到的是正確的球。」本場比賽海盜以3：0完封道奇，斯漢頂替大谷翔平先發4.2局失2分吞下本季第3敗。

迪凡尼敲出生涯首安。（法新社）迪凡尼敲出生涯首安。（法新社）

