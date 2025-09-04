晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》抱病的大谷翔平展現積極跑壘 道奇教頭：只要能贏他都會做

2025/09/04 14:00

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天因身體不適取消登板投球，仍以「打者翔平」扛先發DH上場打擊，全場貢獻2安，但道奇最後以0比3遭海盜完封。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，大谷翔平的身體狀況尚未恢復到應有的強度，因此目前無法確定「投手大谷」下一場的登板時間。

大谷翔平此戰仍擔任先發第一棒，包含用腳程跑出內野安打，大谷翔平單場2安、吞2次三振，賽後的打擊率為2成80。

羅伯斯表示，大谷翔平在目前的身體狀況下盡力而為，「他在打擊區奮戰，（上壘後）積極推進。只要能為球隊贏球，無論是什麼他都會做。」

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

大谷翔平第7局先是靠腳程跑出內野安打，當隊友貝茲（Mookie Betts）敲右外野飛球出局，大谷立即從一壘衝上二壘得點圈。雖然身體不適還有咳嗽，大谷仍展現積極推進壘包意圖。

羅伯斯對此指出，「我認為他就是一名競爭者，他努力幫助球隊贏球，所以，只要他在球場上，如果要再回壘後再衝二壘、進入得點圈，他就會去做。只要為了贏球，他都會去做。」

而道奇明星捕手史密斯（Will Smith）今天蹲捕時，被對手界外球K中右手手背挫傷，由大物捕手拉辛（Dalton Rushing）蹲捕。

羅伯斯賽後表示，史密斯的手部X光檢查結果為陰性，目前列為每日觀察，他也提到史密斯很有可能明天與海盜之戰無法蹲捕。道奇隊樂觀認為史密斯不用進傷病名單。

