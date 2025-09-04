MLB》金河成轉隊第2戰敲致勝轟！ 竟是勇士本季游擊首轟（影音）

金河成敲出轉隊首轟，還是勇士今年游擊手第一轟。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕南韓游擊手金河成今天擊出轉戰勇士後的首轟，加上明星投手埃德（Bryce Elder）7局無失分好投，終場勇士5：1擊敗小熊，避免遭到對手系列賽橫掃。

金河成在今年跟光芒簽下一張2年2900萬美元合約，不過在去年8月因為右手關節唇撕裂的他，今年7月才重返賽場，在光芒出賽24場打擊率僅2成14，近期光芒選擇直接把他放進讓渡名單當中，勇士承接他的合約，金河成也因此轉隊。

轉隊後的金河成在第一場比賽就有雙安進帳，今天擔任7棒游擊手的他，在7局更敲出一發3分砲，值得一提的是，今年勇士游擊手的火力貧乏，該轟是勇士游擊手本季的第一發全壘打。

除了金河成外，本季表現不佳的前明星先發投手埃德繳出今年代表作，7局先發只失1分非責失分，送出6K，勇士在7局靠金河成的3分砲打出4分大局，8局再添1分保險分，終場5：1避免遭到小熊橫掃，埃德收下本季第6勝。

