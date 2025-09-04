晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

威廉波特少棒》賴清德接見威廉波特冠軍隊 宣布將發行東園國小紀念郵票

2025/09/04 13:14

總統接見我國參加「2025年世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽、「2025年第12屆亞洲（U15）青少棒錦標賽」代表隊。（總統府提供）總統接見我國參加「2025年世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽、「2025年第12屆亞洲（U15）青少棒錦標賽」代表隊。（總統府提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（4）日上午接見我國參加「2025年世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽、「2025年第12屆亞洲（U15）青少棒錦標賽」代表隊，肯定三支冠軍球隊都是台灣英雄、為國爭光。並指出，「運動部」將在今年9月9日「國民體育日」掛牌成立，國家會當運動員的後盾，讓運動成為全民日常，讓國人健康，讓國家更強，讓世界擁抱台灣。

賴清德表示，今天非常榮幸一次迎接三支冠軍球隊，他並宣布將請中華郵政為此難得的光榮時刻製作紀念郵票與郵摺，感謝大家為比賽辛苦訓練。

總統先是恭喜台北市東園國小少棒隊以7:0完封美國隊，勇奪「世界少棒錦標賽」冠軍，是台灣29年來再次抱回威廉波特冠軍。台中市中山國中棒球隊以8:1戰勝美國隊，拿下「世界次青少棒錦標賽」冠軍，也是中山國中棒球隊第4次奪冠，非常不簡單。

他統接著表示，U15國家代表隊柯邵捷主投7局無失分，陳泊佑掃出兩分打點三壘安打，以3:0完封日本武士，贏得「亞洲青少棒錦標賽」冠軍。每位棒球少年英雄都是台灣之光，國家因為大家而閃閃發亮。

賴總統肯定棒球協會理事長辜仲諒對台灣棒球運動發展的貢獻，也感謝所有教練、後勤支援團隊以及學校師長對選手的照顧，讓大家能在場上全力以赴、盡情發揮。並期許即將上高中的中山國中和U15代表隊選手，未來在玉山盃和黑豹旗的傑出表現。

賴清德指出，這幾年職棒重回六隊規模，Team Taiwan在世界12強和WBC資格賽拿下好成績，也讓在場很多選手都想挑戰職棒。相信只要大家維持紀律、認真訓練，重視基本功，更重要是保護自己避免受傷，將來一定可以站穩職業舞台。

總統提到，除了當球員，未來運動產業的發展很多元。並指出，9月9日「國民體育日」運動部即將掛牌成立。，第一任運動部長將由兩屆奧運金牌得主李洋接任，代表「運動部」是獻給運動員的部會，國家會當運動員的後盾。

賴總統說，未來運動選手出路很多元，大家也可以成為專業的防護員、體能教練、翻譯、數據分析師，甚至是棒球YouTuber。不論走向哪條路，棒球都是大家人生中的重要養分。像是國科會主委吳誠文，以前是台南巨人少棒的王牌投手，在1971年拿下威廉波特世界冠軍，是大家的前輩。此外，以前兄弟象的王牌－「假日飛刀手」陳義信將接任原民會副主委；而新任數發部長林宜敬以前也是台大棒球隊的校隊選手。

總統接見我國參加「2025年世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽、「2025年第12屆亞洲（U15）青少棒錦標賽」代表隊，並與球員合拍。（總統府提供）總統接見我國參加「2025年世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽、「2025年第12屆亞洲（U15）青少棒錦標賽」代表隊，並與球員合拍。（總統府提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中