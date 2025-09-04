威廉波特少棒》賴清德接見威廉波特冠軍隊 宣布將發行東園國小紀念郵票

總統接見我國參加「2025年世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽、「2025年第12屆亞洲（U15）青少棒錦標賽」代表隊。（總統府提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（4）日上午接見我國參加「2025年世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽、「2025年第12屆亞洲（U15）青少棒錦標賽」代表隊，肯定三支冠軍球隊都是台灣英雄、為國爭光。並指出，「運動部」將在今年9月9日「國民體育日」掛牌成立，國家會當運動員的後盾，讓運動成為全民日常，讓國人健康，讓國家更強，讓世界擁抱台灣。

賴清德表示，今天非常榮幸一次迎接三支冠軍球隊，他並宣布將請中華郵政為此難得的光榮時刻製作紀念郵票與郵摺，感謝大家為比賽辛苦訓練。

請繼續往下閱讀...

總統先是恭喜台北市東園國小少棒隊以7:0完封美國隊，勇奪「世界少棒錦標賽」冠軍，是台灣29年來再次抱回威廉波特冠軍。台中市中山國中棒球隊以8:1戰勝美國隊，拿下「世界次青少棒錦標賽」冠軍，也是中山國中棒球隊第4次奪冠，非常不簡單。

他統接著表示，U15國家代表隊柯邵捷主投7局無失分，陳泊佑掃出兩分打點三壘安打，以3:0完封日本武士，贏得「亞洲青少棒錦標賽」冠軍。每位棒球少年英雄都是台灣之光，國家因為大家而閃閃發亮。

賴總統肯定棒球協會理事長辜仲諒對台灣棒球運動發展的貢獻，也感謝所有教練、後勤支援團隊以及學校師長對選手的照顧，讓大家能在場上全力以赴、盡情發揮。並期許即將上高中的中山國中和U15代表隊選手，未來在玉山盃和黑豹旗的傑出表現。

賴清德指出，這幾年職棒重回六隊規模，Team Taiwan在世界12強和WBC資格賽拿下好成績，也讓在場很多選手都想挑戰職棒。相信只要大家維持紀律、認真訓練，重視基本功，更重要是保護自己避免受傷，將來一定可以站穩職業舞台。

總統提到，除了當球員，未來運動產業的發展很多元。並指出，9月9日「國民體育日」運動部即將掛牌成立。，第一任運動部長將由兩屆奧運金牌得主李洋接任，代表「運動部」是獻給運動員的部會，國家會當運動員的後盾。

賴總統說，未來運動選手出路很多元，大家也可以成為專業的防護員、體能教練、翻譯、數據分析師，甚至是棒球YouTuber。不論走向哪條路，棒球都是大家人生中的重要養分。像是國科會主委吳誠文，以前是台南巨人少棒的王牌投手，在1971年拿下威廉波特世界冠軍，是大家的前輩。此外，以前兄弟象的王牌－「假日飛刀手」陳義信將接任原民會副主委；而新任數發部長林宜敬以前也是台大棒球隊的校隊選手。

總統接見我國參加「2025年世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽、「2025年第12屆亞洲（U15）青少棒錦標賽」代表隊，並與球員合拍。（總統府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法